Для защиты от фальсификата предлагается внедрить защитную маркировку на упаковке, а использование метанола в составе незамерзайки хотят запретить с 2027 года.

В Российской Федерации процент фальсифицированных омывающих и охлаждающих автомобильных жидкостей в розничной продаже достиг уровня, близкого к 40%. О присутствии фальсификата в больших объемах в беседе с российскими журналистами портала ура.ру рассказали отечественные продавцы.

Контрафакт, представляющий собой стеклоомывающие жидкости с метанолом, до сих пор чуть ли не в половине случаев присутствует на прилавках российских автомобильных магазинов. В особенности если речь идёт о товарах с низкими ценами. И по данным управляющей по маркетингу Анастасии Ломаченко, представляющей коммерческие интересы ГК «АвтоРусь», примерно в 30–40% случаев на прилавках могут находиться средства, которые являются контрафактными или могут иметь проблемы с неправильным составом. Такая беседа состоялась с журналистами «Известий».

По информации медиа, Минпромторг знает о масштабной проблеме и уже придумал решение. В соответствии с текущими идеями в федеральном ведомстве будет прорабатываться вопрос с введением защитной маркировки. Тем временем в России будет запрещено применять метанол в так называемых незамерзайках с 2027 года.