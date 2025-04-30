Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа считают, что сегодняшняя Украина для Вашингтона это один сплошной минус и тяжелое наследие Джо Байдена.

Потенциальный выход Соединенных Штатов из мирных переговоров по украинской проблеме будет прекрасной новостью для российской власти. Соответствующую аналитическую выкладку представили зарубежные журналисты издания The National Interest.

В журнале уверены, что Трамп, исповедующий философию успешного бизнесмена, принял к сведению, что плюсы для США в участии в украинском кризисе отсутствуют. Именно поэтому Североамериканское государство уже не так волнует вероятный мир на Украине, поэтому и присутствие здесь им уже неинтересно. И если это действительно так, то Кремль это больше чем устроит.









Напомним, что 79-летний американский политик прямо высказался, что Вашингтон оставит идею с мирными переговорами и себя в качестве их модератора: при условии возникновения заметных помех от одной из сторон. Вместе с тем 47-й президент Штатов продолжает надеяться, что такого исхода не случится.

Дополнительно подчеркнем, что Белый дом выдвинул американский мирный план, отрицая любые корректировки в мирное предложение США по Украине. Согласно данным прессы, в Соединенных Штатах хотят убрать санкции против РФ и признать крымский полуостров российской территорией.