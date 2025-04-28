Данной категории лиц будет грозить лишение свободы на срок до шести лет

Так называемые дропперы могут попасть под каток уголовного преследования согласно актуальным депутатским поправкам к статье УК России за номером 187. Согласно предполагаемым изменениям в отечественный Уголовный кодекс, лица, которые благодаря воздействию третьих лиц или за финансовую основу оформляют банковский пластик или передают ранее созданные банковские карты преступникам, подвергнутся уголовной ответственности. В наиболее легких случаях им грозит штраф в размере 1 млн рублей или лишение свободы на 6 лет. Аналогичная мера коснется и самих мошенников, получивших шанс отправиться за решетку на всё те же 6 лет по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

В проекте поправки разъясняется, что лица, осознанно решившие оказать содействие мошенникам путём приобретения карт, могут быть подвергнуты взысканию в размере 1 миллиона рублей, а также наказаны принудительными работами на срок до 48 месяцев или лишением свободы на срок до 6 лет. Соответствующей информацией располагают корреспонденты «Ведомостей».

Для лиц, использующих чужие банковские карты, предусмотрено ещё более строгое наказание: принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет. Аналогичные меры применяются и к лицам, использующим чужие электронные кошельки.