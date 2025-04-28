Дорогой американский газ и отсутствие достижения договоренностей с Катаром обусловили констатацию неизбежного.

Европа продолжает зависеть от поставок российского газа. Об этом заявил действующий еврокомиссар Дан Йергенсен, комментируя текущую энергетическую ситуацию в Европе.

Высокопоставленный чиновник в области энергетики подчеркнул, что он лучше всех осознает зависимость ЕС от российского газа, однако этот факт абсолютно неприемлем.

В интервью для Table.Media он отметил, что по состоянию на апрель 2025 года европейские потребители и крупные промышленные предприятия по-прежнему зависят от российского газа. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо принять срочные меры, особенно если европейские власти стремятся улучшить свои политические, этические и энергетические позиции.

Для исправления угрожающей ситуации в короткой временной перспективе руководство ЕС увидит готовую дорожную карту по выходу из кризиса, после чего сокращение потребления российского газа Европой станет лишь вопросом времени.

Не забыл еврокомиссар по энергетике отметить высокую зависимость Европы от Соединенных Штатов из-за дорогого СПГ. Но и признался, что в Брюсселе ждут увеличения поставок сжиженного американского газа в ЕС.

Тем временем зарубежный репортёр Алекс Христофору рассказал, что текущая политика европейских властей позволила вырасти российской экономике на 4,5%, о чем написали в RT.