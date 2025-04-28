Многим людям такой радикальный рецепт может показаться неприемлемым.

Будущие российские пенсионеры могут рассчитывать на более высокую пенсию в будущем, если не уйдут на заслуженный отдых сразу после достижения пенсионного возраста, а продолжат работать, как и перенесут на более поздний срок обращение на выплату пенсии. О работающем механизме повышения пенсионных выплат рассказал Виктор Ляшок. Специалист, занимающий должность ведущего сотрудника Института социального анализа и прогнозирования, объяснил, что официальное трудоустройство, как и регулярные страховые отчисления – это те факторы, которые важны для определения размера будущих выплат.

Работник РАНХиГС назвал несколько путей увеличить размер пенсии. По его мнению, важно продолжать работать после достижения пенсионного возраста и получать высокую заработную плату. Второй механизм довольно сложен в реализации по объективным причинам и трудно прогнозируем. Однако более поздний выход на пенсию позволит увеличить размер будущих пенсионных выплат за счёт страховых взносов, которые делает организация.

Отметим, что часть российских граждан в текущем апреле получат сразу две пенсии: всё из-за переноса выплат из-за майских праздничных дней.