Вредная пища снижает запас здоровья и увеличивает издержки бизнеса.

В России наступила пора задуматься об обозначении вредных пищевых продуктов соответствующими знаками, привлекающими внимание потенциального покупателя. Но сначала такую идею необходимо обсудить с национальным экспертным сообществом и обычными людьми.

О намерении в обязательном порядке маркировать вредное питание, поступающие на полки магазинов РФ, рассказал глава отечественного ведомства по здравоохранению Михаил Мурашко.

К вредной еде обычно относят снеки, сладкие газированные напитки, стрит-фуд, лапшу быстрого приготовления, консервы, майонезы, колбасы.





Министр уведомил, что перед вводом в действие обозначений на вредных продуктах соответствующий план должен быть обсужден заранее с отраслевыми специалистами и представителями общества. По словам высокопоставленного функционера, уже есть первые наброски в этом направлении.

Так, несколько недель назад народная избранница из ГД России Сардана Авксентьева выступила с предложением о вводе комплекса стоп-символов, наносящихся на пищевую продукцию. Данные обозначения, по задумке депутата, должны предупреждать человека о наличии опасных компонентов в еде, отметили журналисты RT.