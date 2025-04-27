Дополнительно ветераны ВОВ в апреле или мае получат единовременную выплату в 80 тыс. рублей.

Часть отечественных пенсионеров вправе рассчитывать на две пенсионных выплаты в уходящем апреле: так получится из-за переносов назад выплат, приходящихся на майские праздничные дни. О приятной новости сообщил действующий сотрудник Финансового университета при Правительстве России.

Доцент Игорь Балынин рассказал, что в периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая были признаны на официальном уровне выходными, поэтому те категории лиц, кто регулярно получает выплаты по пенсии в этот диапазон чисел, получат пенсию раньше срока. Если пенсионные начисления происходят в первый период майских праздников, то такие зачисления случатся возможно 29-30 апреля. Поэтому можно считать, что у таких пенсионеров как бы две пенсии: одна в первых числах, другая в последних. Причем очередная выплата будет доступна в начале июня. Слова экономического специалиста приводят журналисты АиФ.ру.





Эксперт дополнительно подчеркнул, что это не только страховые выплаты, но и социальные и накопительные. Как и дополнительные зачисления от Социального фонда РФ. И как указал Балынин, для получения пенсий досрочно «на майские» никаких заявлений подавать не нужно.

Известно и о единовременной выплате в 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной. Такие зачисления будут выполнены в текущем апреле и в будущем мае. Для таких выплат не нужно подавать письменные заявления, так как финансовые операции будут выполняться в автоматическом режиме.