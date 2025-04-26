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Madarator
Аналитик Антонов: Через несколько дней рубль может сильно снизиться в цене
Из-за переоцененности рубля прежде всего страдает российский бюджет и экспортеры.

   Во время ближайших майских праздников отечественный рубль может ожидать резкое снижение – во всем виноватым вероятно окажется падение ликвидности и отрицательное влияние внешних факторов. Такого прогноза придерживается экономический эксперт Владислав Антонов, интервью у которого взял журналист «Прайм». В беседе аналитик сообщил, что уже с 29 апреля рубль может начать «скачки» в ценовом коридоре от 80 до 98,5 рублей за один американский доллар.

   Затронет изменение и курс общеевропейской валюты. По сведениям Антонова евро может стоить от 90,85 до 98 рублей.

   Как пояснил экономический специалист, очень помог в весенней стабилизации рубля пик налоговых выплат, чья вершина зафиксирована будет 28 апреля.



   Но во время майских праздников волатильность в рамках валютных торгов возьмет свое, как и окажет негативное влияние на курс рубля торговый календарь Московской биржи.

   Резюмировал же собственную оценку эксперт тем, что рубль является переоцененной валютой. Из-за чего она отрицательно влияет на бюджет РФ и экспортные организации. Поэтому как только цена на черное золото снизится ещё больше, государству не останется ничего иного, как «опустить» рубль.

   Справедливая цена по заявлениям Антонова за доллар – это трехзначное значение, начинающееся от 100 рублей. Единственное спасение же для рубля видится в подорожании нефти марки Брент до 80 долларов за 1 баррель.

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