Из-за переоцененности рубля прежде всего страдает российский бюджет и экспортеры.

Во время ближайших майских праздников отечественный рубль может ожидать резкое снижение – во всем виноватым вероятно окажется падение ликвидности и отрицательное влияние внешних факторов. Такого прогноза придерживается экономический эксперт Владислав Антонов, интервью у которого взял журналист «Прайм». В беседе аналитик сообщил, что уже с 29 апреля рубль может начать «скачки» в ценовом коридоре от 80 до 98,5 рублей за один американский доллар.

Затронет изменение и курс общеевропейской валюты. По сведениям Антонова евро может стоить от 90,85 до 98 рублей.

Как пояснил экономический специалист, очень помог в весенней стабилизации рубля пик налоговых выплат, чья вершина зафиксирована будет 28 апреля.









Но во время майских праздников волатильность в рамках валютных торгов возьмет свое, как и окажет негативное влияние на курс рубля торговый календарь Московской биржи.

Резюмировал же собственную оценку эксперт тем, что рубль является переоцененной валютой. Из-за чего она отрицательно влияет на бюджет РФ и экспортные организации. Поэтому как только цена на черное золото снизится ещё больше, государству не останется ничего иного, как «опустить» рубль.

Справедливая цена по заявлениям Антонова за доллар – это трехзначное значение, начинающееся от 100 рублей. Единственное спасение же для рубля видится в подорожании нефти марки Брент до 80 долларов за 1 баррель.