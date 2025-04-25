Конструирование автомобильного двигателя не менее сложная задача, чем проектирование более совершенных с технической точки зрения ракетных и авиационных реактивных силовых установок.

В России создали передовой метод моделирования, позволяющий улучшить процесс создания сплавов, необходимых для выпуска силовых агрегатов, применяемых в автомобилестроении. Впрочем, данный способ создания проектов идеально впишется и в создание более сложных и высокотехнологичных ракетных и реактивных авиационных двигателей, в том числе необходимых для космических планетарных путешествий.

По данным портала «АвтоВзгляд», инновационный метод получилось применить благодаря написанию кода программы, применяемой во время этапа проектирования будущих деталей автомобиля, создаваемых методом литья. Причем процесс моделирования запускается до начала физического процесса изготовления деталей.

Так, создателями нового метода являются ученые специалисты Южно-Уральского государственного университета. Сотрудники ЮУрГУ пояснили, что передовой программный метод точно поможет улучшить качество сплавов, которые остро необходимы в изготовлении моторов автомашин.

Причем программная оболочка идеально впишется в концепцию проектирования нового отечественного двигателя, потому что создание перспективного мотора из отливки с заранее запрограммированными рабочими характеристиками - довольно нетривиальная миссия даже в современную эпоху доминирования супермощных научно-производственных компьютеров и новых знаний. На конечный продукт влияет сразу несколько ключевых факторов: свойство итогового сплава, состав и количество примесей, темп охлаждения и потенциальные дефекты в готовой детали.

Тем временем в мире на 2025 год есть пара-тройка способов математического моделирования, влияющих на конечный результат по литью. Причем все эти способы не стоят на месте, а непрерывно развиваются в попытке добиться металлургами повышенного финального качества готового изделия. Наиболее трудно изготовить литые алюминиевые элементы. Достоверно известно, что такой метод внедрен на производстве силовых агрегатов инженерами компании Mercedes.

Можно констатировать, что создание и последующее получение патента на разработку поможет отечественной автопромышленности сделать заметный скачок вперед и повысить конкурентоспособность российских машин на авторынке, где конкуренция с эпохой актуальных экономических потрясений только усилилась.