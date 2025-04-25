Конечная стоимость доллара на 4 квартал 2025 года будет определяться множеством факторов.

К концу этого года курс американского доллара может дойти до рубежа в 100 рублей за одну условную единицу иностранной валюты, как и превысить трехзначный рубеж. О прогнозе стоимости доллара порассуждал управленец ВТБ Дмитрий Пьянов, занимающий в структуре кредитно-банковской организации должность первого зама председателя правления.

По словам финансового эксперта, прогноз на 3 и 4 кварталы 2025 года совпадают как у специалистов по экономическому прогнозированию банка ВТБ, так и аналитиков из государственного Минэкономразвития. Обе стороны согласны, что курс американской валюты может быть трехзначным. И, скорее всего, доллар достигнет рубежа в 100 рублей к завершению 2025 года. Слова первого зама ВТБ приводят журналисты ТАСС.

Отметим, что текущему укреплению рубль обязан прежде всего особенностями российской экономики, когда пик налоговых сборов приходится на весну 2025 года. Вторым фактором снижения курса доллара по отношению к рублю можно назвать заградительные пошлины Трампа.

Отметим, что согласно более ранним расчётам сотрудников Министерства экономического развития РФ, к финалу 2025 года курс доллара может остановиться на отметке в 98,7 рубля.

На утро 25 апреля курс доллара достиг порога в 82,8559 рубля. За сутки американская валюта поднялась в цене на 49 копеек, что составило 0.59%.