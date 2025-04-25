В компании поспешили объявить, что возникшие проблемы студии решаются в оперативном порядке. Но что симптоматично, сроки решения вопроса в "Лесте" назвать отказались.

Принадлежащие отечественной студии «Леста Игры» активы оказались под арестом. Соответствующий иск подала российская Генпрокуратура. Так три года назад «Леста Игры» вышла из состава Wargaming, чье руководство начало сборы в поддержку украинского государства.

Так журналисты РБК, посетившие портал Федеральной службы судебных приставов, обнаружили решение Таганского районного суда, арестовавшего три главных юрлица студии «Леста Игры».

Процедура ареста была запущена 17 апреля в отношении ООО «Леста», представляющего главное юрлицо разработчика «Леста Игры», на ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». Взыскателем по делу является Генпрокуратура.

Оперативно отреагировали в ТГ-канале «Леста Игры». Редакторы паблика заявили, что менеджмент компании осведомлен о проблеме и активно занимается выходом из текущего затруднения. В сообщении авторы публикации ответили, что функционирование фирмы на 100% происходит в соответствии с законами РФ и Белоруссии.

Напомним, что «Леста Игры» управляет «Миром танков», «Миром кораблей» и «Tanks Blitz». Ранее эта игровая студия входила в состав белорусского издателя Wargaming. После событий 24 февраля 2022 года зарубежная компания ушла из России и республики Беларусь и передала активные бизнес-проекты «Лесте». Речь идёт о World of Tanks и World of Warships. А спустя год после выхода из РФ в Wargaming занялись сбором денег для Украины среди своих игроков.