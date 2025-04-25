Информация поступила от украинской Нацкомиссии.

По информации украинской Нацкомиссии сетевое напряжение на территории восточноевропейской республики увеличится. Так показания напряжения в сети увеличат с текущих 220 до будущих 230 вольт.

Как пояснили специалисты Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам, с июля 2025 года изменится подход к соответствию показателей качества электропитания. Теперь номинальное напряжение будет 230/400 В. Такие показатели, по мнению украинских чиновников, соответствуют европейским подходам.

Так, теперь появится норма по допустимым отклонениям сетевого напряжения. Оно должно соответствовать 10% процентному коридору в обе стороны: то есть соответствовать показателям от 207 до 253 В, где 230 В это «идеальное напряжение».

Украинские энергетики считают, что соответствие новым стандартам позволит увеличить надежность бытовой техники и соответственно снизить шанс на выход её из строя. Аналогично можно будет отказаться и от защитных устройств. Речь идёт и о стабилизаторах. Согласно пояснениям, если электроприборы украинских потребителей будут работать в нормальных условиях сетевого напряжения, когда не будет перегрузок, то энергоэффективность национальной сети повысится.









Для РФ стандартным сетевым напряжением является «европейский стандарт» в 230В, хотя для поставщиков электричества действует показатель в 220В. Отметим, из стран бывшего Советского Союза к стандартному напряжению в 230В перешли РФ, Украина в 2025 году и государства Балтии.