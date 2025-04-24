Дело достаточно запутанное, но у зарубежной организации есть все шансы выиграть судебную тяжбу.

В Санкт-Петербурге началось судебное разбирательство между гонконгской фирмой Terns shipping limited и отечественным «Росморпорт»*. Соответствующий судебный иск был подан в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В рамках судебного процесса руководство зарубежной компании требует от российского ФГУП 420 млн. рублей.

Речь идёт об инциденте с кораблем Sankt-Peterburg, который неудачно прошел через акваторию Большого порта северной столицы, когда 25 марта прошлого года сел на мель.

Точные сведения, по какому поводу подан иск, достоверно неизвестны, но с наибольшей вероятностью иностранная коммерческая организация попросту хочет получить убытки за прошлогодний инцидент на воде. Об этом пишут репортёры «Делового Петербурга».

Так, по данным местной прессы, контейнеровоз Sankt–Peterburg, как раз принадлежащий Terns shipping limited, зацепился дном за отмель, из-за чего остановил свое движение. Для вызволения из «отмелевого плена» были привлечены специалисты «Морспасслужбы». Последние выполнили порученную задачу к 8 апреля. Сам корабль оказался после инцидента исправным и без дефектов, как и не пострадала местная экология и люди.

Судно Sankt–Peterburg собрали в позапрошлом году китайские кораблестроители для отечественного оператора FESCO, входящего в организационную структуру ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

* – является организацией, ответственной за безопасное использование портовой инфраструктуры, выполнение лоцманских действий и иных опционных мер, необходимых для выполнения различных портовых работ в России.