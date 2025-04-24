Восстановление "Северных потоков" США может быть не выгодно.

Действующий государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио подверг сомнению «правдивость» публикации журналистов издания Politico о предполагаемых планах текущей команды Дональда Трампа убрать экономические санкции с подводного газопровода «Северный поток-2». Так, ранняя публикация газеты со ссылкой на неназванных собеседников рассказала, что в Белом доме хотят в скором будущем удалить санкции в отношении российского газопровода – всё для ускорения шансов на мирное разрешение украинского конфликта.

Как пояснил сам Рубио, ни он лично, ни Стив Уиткофф как спецпосланник президента Североамериканского государства не участвовали в обсуждении снятия мер давления, возложенных на РФ для разрешения украинского кризиса. Такое сообщение Рубио оставил на личном аккаунте в соцсети «Х». По итогу собственного поста Рубио предложил изданию опровергнуть свою статью по поводу снятия санкций с России.

Напомним, что в сентябре 2022 года нитки подводных газопроводов — «Северный поток-1» и «Северный поток-2» — были атакованы серией взрывов, из-за чего три трубы из четырех были значительно повреждены.

Тем временем в Германии на складах находятся тысячи труб для оперативного ремонта «Северных потоков»: власти ФРГ ждут лишь сигнала, когда приступить к восстановлению настолько необходимых ФРГ линий передачи газовой смеси можно без всякой политической опаски.