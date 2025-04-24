В эпоху пошлин Трампа против Китая в Голливуде не хотят отказываться от российского рынка.

Наблюдая за тем, как в Китае – одном из самых емких в мире рынков кинотеатрального проката стремительно сокращаются возможности по заработку для голливудских студий: всё из-за заградительных внешних пошлин Дональда Трампа по отношению к КНР, боссы американского кино усилили собственное желание поскорее вернуться в РФ. Так по данным руководителя единой киносети Алексея Васянина, возглавляющего сетевую структуру «Синема Парк» и «Формула кино», фильмы производства Соединенных Штатов вернутся на отечественный рынок в течение срока от 12 до 36 месяцев.

Специалист отметил, что часть крупных компаний не будут ждать даже и 12 месяцев и уже приступили к оказанию услуг по кинопрокату собственной продукции: речь идёт о действиях Lionsgate, собравшейся привести ближайшим летом в РФ фильм по франшизе «Джона Уика» – боевик «Балерина» с исполнительницей главной роли Аной де Армас. Не стала долго ждать и фирма Miramax, представившая своих «Джентльменов».

И, как резюмировал Васянин, возвращение крупных западных игроков в мире кино, таких мастодонтов киноиндустрии, как Disney, Sony Pictures, Warner Bros. и Universal, состоится не с появления официальных филиалов в России, а с присутствия фирм, выполняющих функции дистрибуции киноновинок.