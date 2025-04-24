Киев играет с огнем, не желая выполнять пока ещё пожелания официального Вашингтона.

Участие США в переговорной группе между РФ и Украиной может быть полностью прекращено: при условии отсутствия видимого прогресса в ближайший временной промежуток. О том, что Украине нужно быть готовой остаться без поддержки со стороны США, прямо объявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Высокопоставленный чиновник объяснил текущую позицию Белого дома, высказавшись, что Белый дом потратил слишком много усилий на примирение сторон. И если за океаном решат, что нет встречного движения на пути к долгожданному миру, то США найдут куда более полезное применение своим силам, напрасно расходуемым на примирение Киева и Москвы. Высказался Рубио журналистам онлайн-ресурса The Free Press.



Отметим, что сегодня в Париж представители Вашингтона привезли мирный план, состоящий из семи шагов. Причем по одному из пунктов Крым признается российской землей. Сам полуостров получил статус российского региона по итогам мартовского референдума, проведенного 11 лет назад.