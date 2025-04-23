Частный бизнес очень беспокоит возможность потери дополнительных прибылей в розничной торговле.

Российские производители и магазины обратились с просьбой к премьеру России Михаилу Мишустину отказаться от регулирования стоимости продуктов в РФ. Представителей отечественного бизнеса волнуют текущие действия федеральных чиновников правительства, которые просто наблюдают, но не запрещают подавать или рассматривать новые законопроекты, которые касаются повышения уровня контроля за ценой различных товаров, в том числе и продуктовых.





Так, продавцы и заводы, производящие продукцию, написали кабмину письмо с просьбой отказаться от регулирования цен на розничные товары из продуктовых категорий. Частный бизнес не хочет видеть, как правительство разрешает появление новых ценоограничивающих идей в ГД России. Об этом рассказывается в свежей публикации «Ведомостей». Корреспонденты издания смогли получить доступ к письму бизнеса, направленному лично Мишустину. В документе представители отрасли поделились своим негативным мнением на счет регулирования текущего ценообразования.

Отметим, что если ознакомиться с актуальной информацией Росстата, то только за апрель картофель на прилавках розничных сетей и мелких магазинов подорожал почти на 20%, поднявшись в цене на 17,2%. Выше стала стоить свекла, помидоры и капуста. Соответственно стоимость таких овощей стала выше на 9,9%, 9,4% и 82,%.