Зеленский не признал Крым российским, о чем публично заявил.

Украинский президент Владимир Зеленский высказался, что Крым не является российской территорией. Отметим, что крымский полуостров стал Россией в рамках всеобщего референдума, где большинство пришедших на избирательные участки отдали свой голос в пользу воссоединения Крыма с РФ.

Как пояснил свою позицию Владимир Зеленский, Крым – это территория Украины и земля украинского народа. Эти слова глава украинского государства объявил в рамках брифинга перед переговорами в Лондоне, где от офиса президента Украины полетел Андрей Ермак. Слова же Зеленского указаны в ТГ-канале «Униан».









Напомним, что по данным корреспондентов американского издания The Washington Post, текущая президентская администрация Дональда Трампа обратится к высшей украинской власти с предложением признать Крым в качестве российской территории. Помимо этого, в завтрашних переговорах в столице Великобритании будет предложено остановить военные действия на Украине по текущей ЛБС.

Уточним, что Крым вошел в состав России в 2014 году. И как только это случилось в рамках референдума, власти РФ вложили множество финансов в модернизацию и строительство новой инфраструктуры на полуострове.