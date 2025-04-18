Дорогой американский газ наконец достучался до европейских экономических аналитиков.

Высокопоставленные чиновники Европейского Союза высказались против планов добавить запрет на ввоз российского СПГ в рамках потенциального экономического давления на Москву. О том, что российский сжиженный газ всё-таки не должен находиться даже гипотетически в рамках предполагаемого санкционного удара по РФ, рассказали в собственной публикации журналисты Reuters.

По данным издания, Еврокомиссия не решилась включить санкционные меры воздействия на отечественный СПГ: всё из-за несогласия ряда отдельных европейских государств, как и текущей сложности в диверсификации газовых поставок на европейский континент.









Как пояснил источник агентства, Еврокомиссия отлично понимает, что оказавшись от российского сжиженного природного газа в рамках усиливающегося тарифного противостояния с Соединенными Штатами, ЕС один на один может остаться с собственной проваленной энергетической безопасностью.

И как резюмировал неназванный чиновник Евросоюза, в Еврокомиссии четко понимают, что избавление от российского газа подсаживает ЕС на новую зависимость уже от газа американского, что также плохо для Европы. Тем более договориться о масштабных поставках СПГ из Катара по-прежнему не удалось.