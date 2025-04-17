При любом подозрительном звонке сразу кладите трубку.

Киберпреступники обзаводятся доступом к аккаунтам россиян на сетевом ресурсе «Госуслуги» посредством включенной опции демонстрация экрана на сотовом телефоне. Мошенники набирают номер ничего не подозревающего человека и заявляют о себе как о работающем персонале государственного ведомства. Дальше аферисты в форме требования приказывают заполучить профиль на случайном сайте и для повышения темпов создания аккаунта просят запустить функцию демонстрации экрана. Если человек послушался и выполнил требования хакеров, то его персональные сведения утекли к обманщикам. О новом способе мошенничества рассказали в отечественной полиции.

По сведениям МВД России, преступник оставляет заявку на «Госуслугах» с желанием восстановить доступ. Дальше высылается верифицирующий код. И если опция демонстрации экрана была включена, этот код автоматически распознается мошенниками и используется для получения неправомерного доступа к «Госуслугам».

Для эффективного противодействия новому вызову не берите трубку со входящими звонками от незнакомых номеров и не отвечайте на сообщения, поступающие не из вашей адресной книги, как и не доверяйте странным просьбам от ваших актуальных контактов. Так как последних аналогично могут взломать, и от имени ваших друзей и коллег могут выступать аферисты.