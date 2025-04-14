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Madarator
Курс доллара на российском межбанковском рынке снизился до 82 рублей
Доллар резко обвалился из-за угрозы продолжения торгового конфликта США со всем миром

   Курс американского доллара в России спустился до 82 рублей, что стало рекордом с 19 марта 2025 года. Текущие сведения опубликовали сотрудники площадки «Финам». Как рассказали уже журналисты «Прайма», доллар снижается из-за опасений экономических аналитиков ведущих стран мира, что финансовая система Соединенных Штатов может не потянуть масштабный торговый конфликт со всем миром. 

   Так, на утро 14 апреля евро по отношению к доллару вырос до уровня 1,138.

Отметим, что пошлины для Вашингтона — оружие обоюдной направленности. И при плохом расчёте повышенные тарифы могут бить не только по экономикам стран, против которых барьеры введены, но и по экономике США, подстегивая инфляцию и ухудшая общее благосостояние.

   Как пояснил Дэйн Цеков, занимающий должность аналитика, доллар просто так не укрепится. Укреплению доллара поможет лишь быстрое завершение тарифных сражений, начатых в апреле Дональдом Трампом. Если же американский президент будет тянуть с окончанием периода пошлинных конфликтов, то экономика Соединенных Штатов может пойти крупными трещинами. 

   Напомним, что первые пошлины Трамп ввел 2 апреля, начав с 10%. Через неделю были введены усиленные ставки для 57 государств. На 14 апреля повышенные пошлины были отменены для всех государств, кроме КНР. Для последнего тарифы равны 125 процентным пунктам. 

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#курс доллара #торговый конфликт
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Vorvort
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Пока игроки покупают гуано им так и будут его продавать. Спрос рождает предложение. В США в свое время не стали брать 4080 - цена сильно упала.
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ebatoryi
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доллар должен опираться на штык.А штыка нету сейчас.
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_supprt_
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пусть понюхают писюндю еврогейцы. вам еще репарации платить России, на пару со скакуасами.
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