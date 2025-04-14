Доллар резко обвалился из-за угрозы продолжения торгового конфликта США со всем миром

Курс американского доллара в России спустился до 82 рублей, что стало рекордом с 19 марта 2025 года. Текущие сведения опубликовали сотрудники площадки «Финам». Как рассказали уже журналисты «Прайма», доллар снижается из-за опасений экономических аналитиков ведущих стран мира, что финансовая система Соединенных Штатов может не потянуть масштабный торговый конфликт со всем миром.

Так, на утро 14 апреля евро по отношению к доллару вырос до уровня 1,138.

Отметим, что пошлины для Вашингтона — оружие обоюдной направленности. И при плохом расчёте повышенные тарифы могут бить не только по экономикам стран, против которых барьеры введены, но и по экономике США, подстегивая инфляцию и ухудшая общее благосостояние.

Как пояснил Дэйн Цеков, занимающий должность аналитика, доллар просто так не укрепится. Укреплению доллара поможет лишь быстрое завершение тарифных сражений, начатых в апреле Дональдом Трампом. Если же американский президент будет тянуть с окончанием периода пошлинных конфликтов, то экономика Соединенных Штатов может пойти крупными трещинами.

Напомним, что первые пошлины Трамп ввел 2 апреля, начав с 10%. Через неделю были введены усиленные ставки для 57 государств. На 14 апреля повышенные пошлины были отменены для всех государств, кроме КНР. Для последнего тарифы равны 125 процентным пунктам.