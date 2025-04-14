Внешнеполитическая позиция Трампа заставляет консолидироваться Европу, Китай и РФ.

Главы флагманских фирм Европейского Союза ввиду текущей внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации рассматривают планы к возвращению ввоза газа из РФ. Как рассказывается в свежей публикации агентства Reuters, всё шире хор голосов европейского бизнеса, который откровенно пугается текущей политики Вашингтона и лично Дональда Трампа. Из-за чего энергетический вызов для ЕС предполагается купировать радикальным методом: гипотетическим разрешением на импорт газа России.

Так, ещё каких-то 12 месяцев назад разговоры об импорте газовой смеси российского происхождения казались событием максимально невероятным. Но в 2025 году экспорт газа от «Газпрома» в Европу кажется уже прекрасным замыслом. Тем более максимальная зависимость от американского газа, к тому же слишком дорогого, не всем в ЕС по душе. Да и переговоры с Катаром об импорте катарского газа в Европу по итогу закончились безрезультатно.

Так, высший управленец французской фирмы Engie Дидье Олло заявил, что как только на Украине наступит мир, то нужно как можно быстрей организовать возвращение газа Москвы в Европу. Тем более российский газ максимально дешев. Не против восстановления «Северного потока-2» и управленец нефтехимического завода Leuna-Harze – управляющий глава Клаус Пауэр. Последний считает, что энергия не должна быть дорогой.