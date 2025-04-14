Пока в США на протяжении последних лет защищали в мире инклюзивность, Китай развивал экономическую мощь. Результат такой политики за окном Белого дома, и он совсем не радует Трампа.

Дональд Трамп, как руководитель Соединенных Штатов, решил глобально рискнуть и развязал против Китая торговый конфликт крупных масштабов. Но мир не казино, а сегодняшние США не владелец азартного заведения, поэтому с 99% вероятностью политика текущего американского президента одержать победу в торговом противостоянии с КНР потерпит неудачу. Почему Североамериканское государство проиграет, рассказало зарубежное издание Financial Times и назвало три причины, почему Штаты окажутся в позиции побежденного.

Первый фактор в гипотетическом проигрыше Вашингтона проявляется в том, что мало кто из западных союзников, да и восточных, поддержит Трампа в его сегодняшнем противостоянии с Китаем. Всё по причине почти что полного отсутствия доверия к действиям 79-летнего политика.

Второй фактор – это сильнейшая зависимость внешней политики Овального кабинета от национального госдолга. Так рынок облигаций указал на место текущей политике Дональда Трампа, когда японское правительство с невероятной массовостью стало распродавать ценные бумаги американского правительства.

И финальный фактор: Белый дом не ожидал, что Китай не спасует перед вашингтонской администрацией и осмелится играть по своим правилам, отказываясь сразу идти на мировую, после чего Пекин ответил уже своими пошлинами. И действительно, хотя КНР сейчас находится в невыгодном положении, оказавшись буквально вышвырнутым с крупного внутреннего рынка США, но в долгосрочной перспективе исход экономического противостояния всё равно будет за Пекином – всё из-за большего запаса прочности Китая.

Вместе с тем, как пишет ura.ru, Соединенные Штаты и лично Трамп крупно рискуют, вводя пошлины, которые буквально катком проедутся по глобальной экономике и внешним логистическим связям, задев чувствительно сильно и сами Штаты.