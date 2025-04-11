До сегодняшних санкций Пекина 8% доля в поставке коксующегося угля в КНР принадлежала США.

Ниша Североамериканского государства как поставщика коксующегося угля в КНР может быть занята никем иным, как российским государством. Всё из-за дополнительных экономических пошлин со стороны Вашингтона в адрес Пекина. Последние на апрель 2025 года увеличились до ощутимых 84%. Поэтому стоит вполне резонно предположить, что отечественные экспортёры вправе рассчитывать на открывающийся отличный шанс по занятию места Штатов в торговле углём с КНР.

В беседе с источниками из угольной отрасли журналисты РБК выяснили, что торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином может существенно помощь укрепиться на внутреннем рынке последнего российским игрокам. Ведь именно заместив уголь из Соединенных Штатов угольщики РФ могут расширить свое присутствие в Китае.

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Правда с «захватом рынка» не всё так просто: на расширение участия в доле отечественного угля в КНР влияют стоимость рубля и угля, как и спрос на сталь. Если уголь и сталь подешевеют, что и резона в поставках из РФ становится меньше.









За прошлый год в КНР было поставлено всего 122 млн. тонн угля коксующегося типа и около 8% от этого количества занимал уголь из Штатов. Теперь это место может занять РФ. Правда вместо США могут и участвовать и другие страны.

Напомнили экономические эксперты и о риске слабого спроса на сталь внутри КНР, из-за чего по утверждению аналитиков из «БКС Мир инвестиций», экспорт угля в Китай может быть не так уж и выгоден. Хотя предпосылки для укрепления на угольным рынке КНР для России видны невооруженным взглядом.

Напомним, что пошлины США на товары из Поднебесной на 11 апреля 2025 года превысили показатели в 125 процентных пунктов.