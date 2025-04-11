На 10 апреля 2025 года в отношении китайских товаров действуют 125% американски пошлины.

Соединенные Штаты отказываются первыми начать дипломатическое урегулирование с Китаем по поводу вопроса заградительных экономических барьеров.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил своей администрации, что именно Пекин должен начать первые шаги к экономическому миру, всё потому что именно КНР решила ответить и тем самым ещё больше усугубить торговый конфликт. Такими сведениями располагают корреспонденты CNN.По их данным в Пекине выступили против, чтобы Си Цзиньпин первым позвонил 79-летнему американскому политику.

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В Овальном кабинете напомнили, что текущая тарифная ставка на китайские товары уже равна 145%.









И уже после китайские власти предприняли ответные шаги, когда ввели собственные заградительные барьеры. Причем в Китае решили усугубить противостояние, отправив экономическую жалобу в ВТО. В последней Пекин прямо обвинил Вашингтон в отказе от норм международной торговли.

После Трамп в форме прямого требования обратился с пожеланием отмены китайских тарифов и вышел из переговоров с КНР. Дальше история пошла по нарастающей, когда американский президент подписал указ об увеличении пошлин. В ответном шаге Китай установил контроль над американскими фирмами и увеличил перечень ненадёжных субъектов среди американских же фирм.