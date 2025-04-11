Стоимость первого этапа кольцевой автодороги-2 составит порядка 200 млрд. рублей.

Специалисты государственной организации «Автодор»приступили к проектированию первого этапа кольцевой дороги вокруг Петербурга. Речь идёт об второй автотрассе под названием КАД-2. Соответствующие сведения рассказал вице-губернатор города на Неве Николай Линченко в рамках конференции по развитию строительного комплекса Ленинградской области.

По словам чиновника проект I этапа будет выполнен сотрудниками «Автодора» – речь идёт о соединении М11 с Мурманским шоссе, как и появлении моста через Большую Неву. В рамках расчёта проекта предусматривается качественное повышение уровня транспортной доступности. Как и ждут инженеры-дорожники уменьшения нагрузки на действующие трассы. И как только появится новый мост через Неву, ощутимо свободнее станут передвижения по Вантовому мосту, который на 2025 год значительно перегружен. Тем более станет лучше и для жителей Мурманской области, желающих осуществить поездку в Центральную Россию без заезда в центральную часть Петербурга.

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Согласно первоначальной оценке строительство первой очереди КАД-2 будет закончено в пределах периода с 2028 по 2029 годы.

Для финансирования первой части задуманного потребуется 200 млрд. рублей. Эти деньги будут потрачены на возведение дороги и инженерных коммуникаций, в том числе мостового перехода через Неву. Всего протяженность кольцевой автотрассы будет равняться примерно 348 км. О том, что КАД-2 действительно нужна, высказался и Владимир Путин. Российский президент отметил, что появление новой дороги точно необходимо Санкт-Петербургу, как одной из крупнейших российских агломераций.