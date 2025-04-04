США и Китай очень сильно экономически взаимозависимы и будет трудно обеим сторонам.

Пекин решил ответить на экономические вызовы со стороны США и предпринял соответствующие меры. О том, что Тарифная комиссия китайского Госсовета начала действовать и в качестве контрмер на так называемые «пошлины Трампа» ввела собственные тарифы в размере 34%, под которые теперь попадают абсолютно все товары из Соединенных Штатов, поставляемые на территорию, контролируемую официальным Пекином, рассказывается в свежей публикации госагентства «Синьхуа».

Так в заявлении комиссии указывается, что на весь импорт из Североамериканского государства, поступающий в КНР, устанавливается единый тариф в 34%. В качестве базы для последнего используется действующая сетка гостарифов.









Представители комиссии выпустили разъяснение, что новые тарифы начнут действовать через 6 дней. И если товары из Соединенных Штатов были отправлены в КНР до 10 апреля, как и импортированы в период с 10 апреля — 14 мая этого года, то на такие товары новая пошлина не распространяется.

В комиссии дали комментарий, согласно которому все указанные меры есть прямой ответ на действия текущей вашингтонской администрации, нарушающей правила международной торговли. В госоргане заявили, что такие действия США есть акт одностороннего запугивания.

О том, что торговые пошлины в размере 34 процентных пунктов наложены на Китай, 3 апреля сообщил лично Дональд Трамп. После опубликования новой тарифной сетки Пекин пообещал симметрично ответить.

Из-за торговых ограничений со стороны США могут подорожать новые портативные консоли от Нинтендо и другие высокотехнологичные товары.