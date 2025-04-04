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Madarator
Titanfall 3 может выйти в 2026 году
Официальный анонс экшена должен состояться в рамках.

  Пользователи под никами Osvaldatore и Yorotsuki, заявили, что новый шутер Titanfall 3 должен появиться в 2026 году. А первый на официальном уровне анонс состоится в рамках мероприятия The Game Awards.

    Подчеркнем, что Respawn Entertainment ещё не рассказывала, что её сотрудники работают над продолжением игровой франшизы Titanfall.  Руководитель студии Винс Зампелла лишь отметил, что Titanfall классная игра, которая многим запомнилась и поэтому должна получить продолжение, но только при соблюдении двух условий: адекватных идей и соответствующего времени.

   Отметим, что бывший работник студии Мохаммад Алави ещё два года назад утверждал, что действующие сотрудники студии RE заняты ничем иным, как созданием Titanfall 3. Но увидев, насколько популярен PUBG, решили повременить, поставив свои текущие действия по разработке продолжения Titanfall на паузу.

   И как рассказали репортёры, Respawn Entertainment сейчас занята неназванным игровым проектом, главный в котором – Стив Фукуда, занимавший в прошлом прост главы Titanfall  

   На апрель 2025 года текущая команда Respawn Entertainment занята сразу на трех направлениях: продолжает поддерживать Apex Legends, пишет код для Star Wars Jedi и проектирует ещё одну игру-стратегию по вселенной «Звёздных войн» в кооперативе с Bit Reactor.  

#компьютерные игры #titanfall 3 #выход игр
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