По годовому приросту миллиардеров РФ находится на пятом месте в мире.

В Российской Федерации стало ещё больше владелиц миллиардных состояний в среде женщин. Речь идёт о рейтинге женщин-долларовых миллиардеров. О продвижении России в рейтинге самых богатых женщин мира рассказывается в свежей публикации журналистов глобальной сети Forbes.

Так, в рейтинге появилась новичок – Татьяна Володина, которой принадлежит группа «Алькор и Ко». Богатая россиянка обладает активами на сумму в 1,1 млрд. американских долларов. Володина стала лишь пятой женщиной из России, попавшей в мировой список миллиардеров.

Напомним, что, согласно версии корреспондентов Forbes, ранее в элиту самых богатых женщин были включены Елена Батурина – бывшая хозяйка холдинга «Интеко», основательница WB – Татьяна Ким, держательница акций банка «Уралсиб» Людмила Коган и владелица крупного пакета акций «Лукойла» Екатерина Федун.

Группа компаний «Алькор и Ко» занимается сферой управления косметических магазинов «Лэтуаль» и «Подружка». Ранее Володина трудилась в российской «дочке» американской косметической фирмы The Estée Lauder Companies и работала в российском филиале и парфюмерно-косметической корпорации Shiseido, представляющей Японию.