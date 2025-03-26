Практически все доходы Киева уходят на снабжение 700-тысячной армии.

В украинском государственном бюджете финансовый кошелек полон глубоких и широких дыр, закрыть которые практически невозможно даже при повышении налогов и западного спонсирования. О высоких экономических рисках и предполагаемой слабой устойчивости Украины в следующем году рассказывается в свежей публикации газеты Responsible Statecraft.

Как считают корреспонденты издания, западным государствам ничего не останется, как продолжать финансировать Украину. Но в чем точно не уверены авторы статьи, так это в способности европейских политиков понять, что Украина для них это гигантский ком обширных издержек. Тем более будет трудно заставить Киев экономить на национальной армии.

Так с 2021 года траты украинского государства на оборонную сферу дошли до 9-кратных показателей, что точно послужило одной из главных причин появления пустого национального кошелька. Теперь даже если Владимир Зеленский скомандует повысить налоги или получит продолжение финансирования от западных стран, финансы Украины будут продолжать находиться на пределе и могут скатиться в пропасть банкротства довольно быстро.









Так на март 2025 года доходная часть украинского бюджета, в том числе за счет сбора налогов, пошлин и акцизов, еле-еле закрывают расходы на военные нужды. Поэтому можно на 100% утверждать, что Украина живет на иностранные кредиты. Теперь государственный долг официального Киева составляет около 100 процентных пунктов от ВВП. А стоимость обслуживания такого долга находится на втором месте после военных трат.

И что самое худшее для действующей украинской власти, так это то, что Лондон и Брюссель могут посмотреть на Соединенные штаты, которые могут отказаться от поддержания Украины экономически и политически, и поступить точно также.