Самая продвинутая версия машины будет стоить почти 8 млн. рублей

В Москве начались предзаказы на модель передового внедорожника от бренда Lynk & Co, курируемого автофирмами Geely и Volvo. Первым это сделал дилер E.N.Cars и объявивший акцию.

Сама машина Lynk & Co 900 выполнена в рамках платформы SPA Evo. Последняя предназначена для гибридов передового класса, оснащаемых пневматической подвеской. В различных вариациях автомобилей дилер предлагает машины с колёсами на 20 и 21 дюйм.

Внедорожник начального уровня с комплектацией Halo будет стоить от 6,168 млн. рублей. Такой гибрид оснащается 1,5-литровой силовой установкой суммарной мощностью 721 л.с. Самая продвинутая версия под личным наименованием Explorer Edition, имеющая 2-литровый мотор мощностью 857 л.с. Будет продаваться уже от 7,941 млн. рублей.









В рамках предзаказа пока что можно выбрать только машины в двух цветовых палитрах: серой и голубой. Внутри салона кресла обшиты натуральной кожей, а интерьер имеет различную комбинацию цветов.









Отметим, что из-за объективных экономических причин несколько десятков китайских брендов могут оставить Россию. Во всем виновата единственная главная проблема – крайне низкий спрос на китайские авто, о чем отчитался руководитель автообъединения «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам главы лишь несколько китайских автопроизводителей решили построить в РФ собственные сборочные линии, организовать сервисы и магазины с запчастями. К таким самым подготовленным иностранным фирмам можно отнести Geely, Chery, Haval и Changan.

Всего в России на март 2025 года продаётся больше 100 различных автомобильных брендов, из которых 60% принадлежат моделям машин из КНР.