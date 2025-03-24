Строительство объекта по выпуску медицинских расходников закончат к концу 2028 года.

В рамках промышленного строительства в нижегородском регионе появится новый завод по выпуску одноразовых медицинских шприцев. Инвестиции в возведение будущего проекта составят 1,6 млрд. рублей, что позволит окупиться при стандартных нормах выработки готовых изделий за 6 лет.

Производство пластиковой продукции планируется организовать рядом с населённым пунктом Зелецино. После возведения заводских помещений в Кстовском районе последние оснастят современной линией печати, способной за минуту работы выпускать 12000 медицинских изделий благодаря мощности станков в 5 кВт. Рядом появится и сборочная линия в 2,5 кВт, чьи производственные возможности эквивалентны 7200 шприцам в час. И, наконец, третья линия, предназначенная для упаковки готовой продукции в 10,5 кВт. Производительность оной равна 15600 единицам.





До 2017 года в России 50% всех медицинских шприцев импортировались из-за рубежа.





При методичном подходе строителей проект завода будет полностью готов за 30 месяцев.

Предполагается, что на промышленном объекте будут трудоустроены 480 новых сотрудников.