Из-за слабого спроса на электромобили и проигрыша экономической конкуренции Китаю автокомпании решили вернуться к истокам.

Мода на «зеленую повестку», в том числе и автомобилестроении, прошла пик популярности, из-за чего получили свою долю потерь флагманы мирового автомобилестроения. Так из-за неправильной экономической ориентации на выпуск электромобилей, автокомпании получили внушительный убыток и сделав определенные выводы, вернулись к собственным истокам: выпуску машин с классическими бензиновыми или дизельными моторами. Либо оставив в качестве действующих моделей гибриды – машины с ДВС плюс электродвигатель.

Так сетевой ресурс «Автовзгляд» в лице собственных корреспондентов изучил автомобильный рынок сегодняшнего дня и пришел к выводу, что практически двукратное скатывание акций Теслы на уровне 55 процентных пунктов ознаменовало отказ от электрических автомобилей. К изменившемуся спросу мигом прислушались производители машин с ДВС, решив возобновить выпуск силовых агрегатов с V-образной конфигурацией цилиндров.









Так материнская компания Stellantis, выкупившая Dodge и Jeep, решила в экстренном режиме восстановить в качестве действующих силовых установок машин 5,7-литровый и даже 6,4-литровые моторы. Именно такие шаги сейчас – это единственный способ оживить спрос на американском автомобильном рынке. Примерно так поступил немецкий производитель Porsche, ориентирующийся на продажи за океаном. В рамках актуальной операционной задачи руководство компании объявило о широком пуле инвестиций в выпуск мощных бензиновых двигателей.

Аналогичная ситуация и на российском авторынке. Владельцы машин в РФ больше всего любят «классику» с ДВС, а если и покупают машины с электромотором, то только в составе гибрида. Поэтому лишь только у таких машин есть шанс быть купленными.

Точно так и на самом крупнейшем автомобильном рынке планеты – китайском, где пользуются популярностью бензиновые или дизельные машины вместе с гибридами.

Из-за ставки на продажу машин с электродвигателями потеряла часть рынка и Ауди, из-за чего в компании хотят сократить персонал и вернуть производство машин с ДВС.