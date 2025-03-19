Цены на машину начинаются от 1,35 млн. рублей.

Представители автомобильной фирмы сделали выгодное публичное предложение на начале весенних скидок до конца марта на собственные автомобили 2024 года выпуска.

Так цены на седан компании Kaiyi E5 начинаются от 1,34 млн. рублей. Речь идёт о версии Standart с механической коробкой. Версия Luxury, оснащенная вариатором, до 31 марта будет продаваться за 1,46 млн. рублей.

А теперь для сравнения стоимость отечественной машины. Базовая версия Лады Весты с силовым агрегатом в 106 л.с. и механической коробкой передач продаётся от 1,525 млн. рублей. Если покупатель желает купить авто с коробкой-автомат, то такая Lada Vesta уже стоит минимум 1,575 млн. рублей.









«Городской внедорожник» Kaiyi X3 с силовой установкой на 113 л.с. И механической коробкой передач продаётся в диапазоне 1,45 — 1,549 млн. рублей. Те, кого не устраивает мотор на 113 лошадиных сил, может купить машину с приставкой Pro, получившей двигатель уже на 147 л.с. Такой паркетник до 31 марта будет продаваться по цене в 1,65 млн. рублей.

Самый дорогой Kaiyi X7, относящийся к классу кроссоверов, продаётся со 186-мощным двигателем от 2,425 млн. рублей. Версия с мотором в 238 л.с. стоит выше и оценивается дилерами компании в 2,525 млн. руб. Обе версии кроссоверов оснащены семиступенчатой роботизированной коробкой передач.