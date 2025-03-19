Главная цель игры – провести малыша с таинственными способностями через средневековую Японию.

Издательская студия Owlcat Games заявила о начале регистрации в качестве игрока-тестера ролевой тактической игры Shadow of the Road. Вступить в бои в альтернативной реальности посреди пейзажей средневековой Японии можно с 25 марта. Причем для подачи заявки ждать следующей недели не обязательно: оставить просьбу об участии в альфа-тестировании можно уже сегодня.

Издатель пригласил в качестве разработчика польских программистов из Another Angle Games, тем самым доверив шанс для удачного дебютного проекта зарубежной команде.

События ролевой тактики пройдут в феодальной Японии альтернативной вселенной, где самураи будут соседствовать с персонажами, владеющими магией и высокотехнологичными изобретениями.









Роль же геймера в истории – взять на себя полную опасностей миссию по сопровождению vip-персоны – мальчика с особенными способностями. Над предстоит играть за двух ронинов – самураев без сюзеренов.

По сюжету под началом геймера собирается команда из персонажей с собственной историей и уникальными возможностями. Причем авторы ролевой тактики обещают нелинейность сюжета, из-за чего финал может получиться совсем неожиданным.

Для участия в тестировании необходимо согласовать заявку с представителями Shadow of the Road в Steam. Сделать это необходимо на странице игры.

Точная дата премьеры новинки пока что неизвестна.