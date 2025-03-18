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Madarator
Предварительные обзоры Assassin’s Creed Shadows назвали игру "достойным представителем серии"
Официальные отзывы можно будет увидеть только с вечера 18 марта.

  В сети Интернет стали доступны несколько отзывов по предстоящей игре Assassin’s Creed: Shadows. Авторами своеобразной и слишком ранней утечки стали ресурсы IGN Brazil и Console Creatures. Что интересно, комментарии по поводу будущей игры не должны были так рано появиться: на официальном уровне писать мнение о скорой новинке можно только не ранее сегодняшнего вечера. Обнаружившие утечку сотрудники порталов закрыли доступ к рецензиям, но часть геймеров всё-таки успела посмотреть оценки: 9 баллов от IGN Brazil и 8 баллов от Console Creatures.  



   Один из обозревателей похвалил Assassin's Creed Shadows за превосходные элементы скрытности, глубокого погружения в исторический сеттинг и прекрасный экшен. И хотя игра не обошлась без недостатков, прохождение очередного представителя франшизы захватывает до самой последней миссии.

   Другой обзорщик отметил великолепную историческую дань прошлому Японии, где вы в рамках главного героя проявляете большую свободу действий.

   Официальный релиз игры заявлен на 20 марта, но уже 17 марта новинку можно было легко купить на торговых площадках отечественных маркетплейсов.

#компьютерные игры #assasins creed #assassin’s creed shadows
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