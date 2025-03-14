Такие клапаны необходимы для безопасного и стабильного функционирования технических установок, чей простой из-за поломки может обернуться большими финансовыми потерями и ощутимым физическим уроном.

Подмосковная коммерческая организация «НПО АСТА» дала старт в Воскресенке серийному изготовлению предохранительных клапанов. Последние необходимы для систем теплоснабжения и осуществления нормального безаварийного функционирования промышленного оборудования. Так установленные производственные станки рассчитаны на выпуск до 5 тыс. единиц готовой продукции за 12-месячный временной период. Во-вторых, новое серийное производство позволило в 2 раза повысить уровень локализации, подняв оной с 50% до полного замещения.

По данным официальных представителей группы «Астма», для организации и запуска нового предприятия команда объединения инвестировала 120 млн. рублей, где от половины необходимой суммы передал федеральный Фонд развития промышленности на правах льготного займа в соответствии с действующей госпрограммой «Проекты развития».









Продукция предприятия представляет собой клапанное оборудование, необходимое для безопасного функционирования трубопроводов, контейнеров и отдельных блоков в системах теплоснабжения. Для аналогичных целей такие клапаны востребованы в котлах, стерилизаторах, как и оснащаются эквивалентными типами защитных систем вулканизаторы и пастеризаторы.

Сами же клапаны работают так: при возникновении угрозы повышенного давления защитные механизмы блокируют разрушение оборудования. Деструктивное воздействие может возникнуть из-за множества факторов: солнечного излучения, пожаров, химических реакций и иных причин.

Корпус клапана изготавливается из чугуна повышенного качества. Последний дозволяет работать в нормальном режиме не только в помещениях с постоянным микроклиматом, но и вне отапливаемых зданий. Тем самым показывая свою работоспособность на всём протяжении обширной средней полосы РФ до отрицательных температур вплоть до -40 градусов по шкале Цельсия. И как дополнительно разъяснили в компании, новая продукция обеспечивает 100% герметичность в затворной группе.









Подчеркнем, что после событий 24 февраля 2022 года с российского рынка ушли иностранные производители защитных клапанов из ФРГ, Великобритании, Соединенных Штатов и Польши, занимавшие до 60% внутренних продаж РФ.

После чего руководством группы было принято решение организовать собственное производство востребованных и дефицитных предохранительных клапанов, для чего были закуплены литейные формы, станки и иные средства производства. Дальше лишь осталось организовать серийное производство, что и было сделано в кратчайшие временные рамки. Такие сведения предоставил генеральный учредитель «НПО АСТА» и «Астима» управленец Евгений Синодов.





Устройство клапана

До сегодняшних событий организация выпускала защитные клапаны с использованием турецких деталей – корпусных отливок. За два последних года для замены зарубежных комплектующих удалось локализовать производство 36 деталей. Теперь на заводах компании отсутствует выпуск только пружин и литых компонентов корпуса. Но последние поставляют российские компании, выпускающие пружины и отливки в РФ. Таким образом локализация клапанов составила 100%.

В дальнейшем готовая продукция предприятия поставляется на котлостроительные, пищевые, химические, нефтехимические, фармацевтические, текстильные производства. Причем не только российские, но и белорусские и казахские.