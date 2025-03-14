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Madarator
В РФ установили 30-мм шестиствольную пушку на КамАЗ и оснастили прицельными приспособлениями
Максимальная дальность выстрела тяжелым 30-мм снарядом составляет порядка 8 километров.

   Российские оружейные специалисты смогли портировать установку корабельной шестиствольной пушки АК-306, выполненной по схеме многоствольного оружия с вращающимся блоком стволов, на мобильную сухопутную платформу и разместили её в кузове КамАЗа-5350. О том, что чисто морской вариант вооружения получилось сделать «подвижным» вне воды, стало известно в конце 2024 года. 

   Появление такого варианта на вооружении сухопутных ВС России мигом заметили аналитики по современной военной технике, которые выразили сомнение в боевой эффективности нового мобильного комплекса. Так как без современных прицельных приспособлений, даже выстреливая целым стальным потоком снарядов, попасть по какой-то быстро перемещающейся по воздуху цели, экспертам не представлялось возможным. Но в ТГ-канале «Военный осведомитель» мигом развеяли все опасения скептиков, показав снимки пушки на КамАЗе со смонтированными модулями наведения.


Первоначальный вариант


   Причем для повышения результативности в сложных погодных условиях и дополнительной эффективности в любое время суток, помимо телевизионного прицела, орудие оснастили и тепловизионным сенсором, позволяющим наводиться комплексу на теплоконтрастные цели и при условии 100% сумерек.


 КамАЗ-5350 и его АК-630


   Помимо воздушных целей, таких как ракеты, всевозможные вариации БПЛА, самолёты и вертолёты, портированная с моря система способна выводить из строя наземные бронированные цели, как и уничтожать цели, перемещающиеся по поверхности воды. Примерами последних могут быть безэкипажные катера и иные корабли. 


В ВМФ Советского Союза пушки устанавливались на катера проекта 1241 «Молния»


   Отметим, что в рамках испытаний, проведенных в августе 1972 года, прошла проверка пушки А-213, оснащенной плоским магазином на 2000 патронов, как раз и получившей в дальнейшем название АК-630. В ходе тестовых стрельб в качестве мишени был выбран Ла-17М. Самолёт двигался на скоростях до 230 м/с в высотном коридоре от 1 до 1.1 километра. Расстояние от цели до пушки по наклонной траектории было 5010 м. По воздушной мишени было выпущено три серии: по 32, 39 и 42 выстрела с паузами по 3 секунды. После цель была перехвачена и сбита в 10 км от места стрельбы, тем самым безопасно обезвреженная. Для управления на кораблях многоствольной пушки использовалась система МР-123 «Вымпел», применявшаяся ещё и для корректировки огня из 57 мм сдвоенных пушек. 

#ак-630 #автоматические пушки #ао-18 #камаз-5350 #корабельные пушки #схема гатлинга #схема многоствольного оружия с вращающимся блоком стволов
Источник: t.me
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