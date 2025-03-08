Какие уловки используют киберпреступники 8 марта и как на них не попасться.

Перед 8 марта и в сам Международный женский день регулярно профильными ресурсами и правоохранительными органами отмечается стабильный рост активности сетевого фишинга, как и иная деятельность онлайн-мошенников. Но с наступлением 2025 года подобного рода действия продемонстрировали рекордный рост: так почти в 2 раза стало больше фишинговых ресурсов и иных сайтов-обманок при сравнении с 2024 годом.

В прошлом году защитные алгоритмы программной платформы «МегаФона» обнаружили появление 17 тыс. доменов в период действия новогодних выходных, 23 февраля и 8 марта. В первый месяц нового года общее число фишинговых порталов перевалило за рубеж 30 тыс. единиц. Большинство из таких сайтов относились к псевдоинвестиционным проектам, кредитно-финансовым организациям и онлайн-магазинам. Плюсом во время праздников к ним добавились сетевые страницы, сулящие подарки, акции и розыгрыши. Которые естественно никто дарить, проводить или иным способом выполнять не собирается.

Из этих предложений доля в 60% представляет собой псевдопредложения о выгодном способе приумножить ваш собственный капитал методом передачи мошенникам ваших денег. Для активности в таких проектах требуется регистрация и введение информации с банковской карты. Ещё 10% представляют собой поддельные сайты, представляющиеся как интернет-площадки для онлайн-торговли. Здесь потенциальную жертву заманивают несуществующими скидками, бонусами или псевдорозыгрышами призов.

На самом деле злоумышленников, организовавших все перечисленные способы обмана, интересуют лишь ключи доступа, которые необходимы для воровства конфиденциальных сведений пользователя, манипуляции человеком, чья цифровая информация оказалась скомпрометированной. Обычно полученные ключи доступа используются для банальной кражи денежных средств с банковских счетов.

А с наступлением 23 февраля и 8 марта схемы мошенников подстраиваются под эти праздничные дни. По данным российского МВД киберпреступники плодят сайты, схожие по внешнему оформлению с популярными магазинами. Так перед Международным женским днём мошенники консолидируют заказы на приобретение букетов из цветов и иных подарков, требуя превентивных денежных переводов. Как только последние поступают, никто из преступников не собирается выполнять обещанное.

Увеличились и попытки кражи профилей соцсетей и аккаунтов программ для обмена мгновенными сообщениями. Таких доменов на март 2025 года было обнаружено более 2500. Аферисты призывают авторизоваться при помощи личных данных через социальные сети или мессенджеры: всё для попытки стать якобы участником акции или процедуры по ложной верификации аккаунта, который якобы находится под угрозой взлома. После введенные сведения становятся «призом» мошенников.