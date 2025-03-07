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Madarator
B-52 армии США провели тренировочную атаку в Финляндии авиабомбами JDAM
Событие случилось впервые на фоне вступления Финляндии в НАТО.

   Бомбардировщики B-52 на тренировочных задачах использовали воздушную атаку, проведенную на цели, расположенные на полигонной территории Финляндии. О маневрах рассказали представители финских военно-воздушных сил.

   Согласно официальной публикации, вчера группа местных истребителей F/A-18 Hornet как эскорт, выполнила полёт вместе с двумя Б-52 американской армии к полигону Роваярви. В Лапландии бомбардировщики-стратеги осуществили сброс управляемых авиационных боеприпасов JDAM по указанным географическим координатам, сообщенным при помощи рейдовых групп авианаводчиков.

   Интересный факт: реальная боевая атака при помощи авиационных бомб американских бомбардировщиков была проведена на территории Финляндии впервые. Что вполне объяснимо после вступления последней в НАТО 4 января 2023 года.



   А мы тем временем вспомним, что американский бомбардировщик-ракетоносец создан специалистами военного отдела аэрокосмической корпорации Боинг для боевых миссий с использованием безъядерного, так и ядерного управляемого вооружения. «Пятьдесят второй» способен проводить массированные атаки по складам, мобильным целям и площадным периметрам, имеющим военное значение. Помимо сугубо ударных задач, Б-52 умеет выполнять функции воздушного пункта морской разведки, создания изолированного района боёв, авиационную постановку мин. Действовать в рамках уничтожения средств ПВО оппонента и авиационной поддержки действий участников-стран североатлантического альянса, что мы как раз увидели 6 ноября в Финляндии в Лапландии.



   Второй интересный факт: реактивный стратег-ракетоносец имеет за плечами самую длительную карьеру действующего образца вооружений среди аналогичных самолётов во всем мире, если мы рассматриваем бомбардировщики реактивного типа с режимом полёта на дозвуковых скоростях.

   Именно в 1948 году B-52 пришел на смену собственному предшественнику B-50, ставший прямым потомком той самой «Суперкрепости» B-29. Опытный полёт тестового XB-52 был проведен 15 апреля 1952 года. Самолёт был выполнен в виде высокоплана с силовыми установками под очень тонким крылом, интегрированными между собой посредством мотогондол. Инженеры Боинга собрали 744 единицы различных версий Б-52. За 70-летнюю историю американские ВВС потеряли в результате аварий 71 такой воздушный борт.

#нато #финляндия #jdam #b-52 #f/a-18 hornet #лапландия
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