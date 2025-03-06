После вы можете лишиться навсегда доступа к мессенджеру и получить проблемы гражданско-правового и уголовного характера.

Сетевые преступники внедрили новую схему мошенничества, напрямую связанную с профилем, созданным в известной американской программе для обмена мгновенными сообщениями. Соответствующими сведениями с журналистами РИА Новости поделился управляющий продукта «Защитник» от компании МТС Андрей Бийчук.

Речь идёт о предоставлении удалённого доступа к вашему телефонному номеру, связанному с WhatsApp*. За сдачу в аренду личного аккаунта мошенники предлагают оплату в сутки в районе около 200 рублей.

Так в ТГ-каналах, на различных форумах и сетевых порталах появились публикации, предлагающие предоставить номер во временное пользование за финансовое вознаграждение. А чтобы человек быстрее согласился, в объявлении стоят слова-триггеры: легкая работа, регулярный и быстрый расчёт и полная анонимность.

Заинтересовавшимся персонам преступники делают предложение о передаче доступа к профилю собственного мессенджера на короткий срок. Якобы это нужно для регистрации на ряде сетевых сервисов или решения рабочих моментов в различных сферах законной деятельности. После, если человек всё-таки согласился, для перепривязывания необходимо «подтвердить» вход с нового устройства с одновременным отправлением верифицирующего кода из СМС-сообщения киберпреступнику. Реже мошенники предлагают физически поделиться сим-картой.









Дальше перед злоумышленниками появляется целая развилка дальнейших вариантов противоправных действий: от обычного шантажа или обмана контактов из телефонной книги, либо клонирование голоса жертвы при помощи специализированного программного оборудования. Так же мошенники могут попытаться промониторить доступные чаты на наличие сканов важных документов, адресов. Если будет найден скан паспорта, то на него могут попытаться оформить кредит.

Если же при помощи изъятого номера будут совершены преступные действия и это вскроют правоохранительные органы, то вся ответственность целиком и полностью ляжет на человека – первоначального владельца номера. Которому будет практически невозможно доказать в суде, что он не виноват и «лишь» дал попользоваться временно своим профилем неизвестному человеку.

Ещё в дело может вмешаться и сама платформа WhatsApp, блокирующая навсегда номер нарушителя.

* – Принадлежит Meta, компания запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.