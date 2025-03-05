Амбиции на 800 млрд. евро, заявленные фон дер Ляйен полны недостатков.

Представленный руководительницей Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен крайне амбициозный план по усилению вектора оборонной политики ЕС, кроме громких заявлений, по самую горловину полон недостатков. Такого мнения эксперты сетевого ресурса Euractiv.

По данным журналистов издания, кроме громких слов в плане нужны и громкие дела, поэтому, где выделение новых пакетов финансирования на военные нужды? Почему деньги на столь амбициозную стратегию должны искать участники общеевропейского государственного объединения? Задаются вполне справедливыми вопросами опрошенные корреспондентами издания экономические и военные эксперты.









Так руководительница ЕК заявила о 800 млрд. евро, но это больше похоже на крупную фантазию, чем не реалистичный подход. Тем более в своем изложении дер Ляйен не стала останавливаться на конкретных шагах по изысканию свободных 800 млрд. на оборонные нужды.

Кроме того, не все европейские страны на 100% согласны с повышением трат на оборонные расходы. Поэтому стоит ожидать, что часть государств, входящих в ЕС, найдут способы вставить палки в колёса крайне амбициозному, но слабо реалистичному плану от госпожи дер Ляйен, уверены репортёры издания.