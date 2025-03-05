Цены на новую модель Toyota Highlander в России стартуют от 5.8 млн. рублей.

Глава «Клубного сервиса» и штатный ведущий одноименного канала провёл разбор бензинового автомобиля Toyota Highlander, произведенного в КНР. Илья Свиридов нашел ответ на вопрос, как сильно отличается модели «Горца», сделанного в Японии от машин точно такого же модельного ряда, собранных китайскими специалистами Тойоты.

В ходе детального осмотра кузова и агрегатов внедорожника блогер кардинальных различий не обнаружил.

Как показал обзор, машина состоит из двигателя объемом в 2 литра, применяемого обычно в Land Cruiser Prado, способный выдержать 300 тыс. км пробега по заявлениям автопроизводителя.

Эксперт пояснил, что глубокая разница между машинами японской и китайской сборки отсутствует. Но был обнаружен мелкий дефект: китайские сборщики нанесли герметик слишком грубо, не пожалев последний для процедуры базовой изоляции.

Ещё один интересный факт: поиск по VIN дал характеристики, согласно которым машина предназначалась в первую очередь для автомобильного рынка Великобритании. Но вместо, подразумевающегося расположения руля справа, руль в представленном экземпляре находился слева.