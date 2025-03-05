Заморозка военной поддержки для Украины состоялась без уведомления союзников Штатов по НАТО и без проведения консультаций.

США сегодняшним утром заморозили передачу военной помощи для нужд украинской армии через земли польского государства. Такие сведения представил премьер Польши Дональд Туск. Высокопоставленный правительственный функционер сделал соответствующее заявление в рамках публичного выступления на канале TVP Info.

Руководитель польского кабмина особенно подчеркнул, что грузы американской армии, шедшие транзитом через воздушную гавань Ясенки в городе Жешув, больше не совершают движение в сторону Украины.

Как пояснил премьер-министр, сведения о том, что США больше не помогают Украине поставками, нашли свое подтверждение в прекращении логистических операций Пентагона через польско-украинскую государственную границу.

Прокомментировал высший чиновник и гипотетическое событие из мира санкционного давления на Россию. По мнению Туска, Соединенные Штаты планируют снять часть ограничительных мер с РФ, что является самым настоящим переполохом для текущего мироустройства и жестким перетряхиванием бывшего миропорядка.

О том, что поставки военной помощи для нужд ВСУ полностью прекратились, сообщили ранее журналисты Bloomberg и Fox News.