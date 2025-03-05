США сегодняшним утром заморозили передачу военной помощи для нужд украинской армии через земли польского государства. Такие сведения представил премьер Польши Дональд Туск. Высокопоставленный правительственный функционер сделал соответствующее заявление в рамках публичного выступления на канале TVP Info.
Руководитель польского кабмина особенно подчеркнул, что грузы американской армии, шедшие транзитом через воздушную гавань Ясенки в городе Жешув, больше не совершают движение в сторону Украины.
Как пояснил премьер-министр, сведения о том, что США больше не помогают Украине поставками, нашли свое подтверждение в прекращении логистических операций Пентагона через польско-украинскую государственную границу.
Прокомментировал высший чиновник и гипотетическое событие из мира санкционного давления на Россию. По мнению Туска, Соединенные Штаты планируют снять часть ограничительных мер с РФ, что является самым настоящим переполохом для текущего мироустройства и жестким перетряхиванием бывшего миропорядка.
О том, что поставки военной помощи для нужд ВСУ полностью прекратились, сообщили ранее журналисты Bloomberg и Fox News.