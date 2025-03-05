Уведомление партнеров Вашингтона произошло лишь постфактум.

Представитель польского дипломатического ведомства подтвердил, что военная поддержка Украины со стороны Пентагона на момент 4 марта 2025 года завершилась. Соответствующее признание сделал чиновник польского МИД Павел Вроньский.

Как пояснил пресс-секретарь Министерства иностранных дел, американские военные и политики США отказались от проведения консультаций со своими партнерами по североатлантическому альянсу, единогласно приняв решение о замораживании военной помощи для украинской армии.

И как указал Вроньский, США прекратили военные поставки на Украину не только без консультаций с союзниками по НАТО, но и даже отказав последним в предварительном информировании, просто поставив перед фактом остановки помощи на момент 3:30 по североамериканскому времени.

Остались без уведомлений и члены так называемой контактной группы в формате «Рамштайн».

Соответствующие заявления пресс-секретарь сделал на официальном брифинге. Сотрудник польского дипломатического ведомства резюмировал, что ситуация для Польши и Украины с прекращением военной помощи довольно серьёзная и несёт ощутимые политические последствия.