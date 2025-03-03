Того же хочет и Дональд Трамп. Но вряд ли подписантом он видит Зеленского.

Украинский президент не оставляет надежды поставить свою подпись под договором с Североамериканским государством по редкоземельным элементам. Об оптимизме украинского национального лидера в отношении сделки по редкоземам знают и агентстве Reuters.

Журналисты выяснили, что в минувшее воскресение Владимир Зеленский сделал заявление, в котором обозначил собственную позицию о том, что вера в отношения с Дональдом Трампом у Зеленского всё ещё сильна.

Украинский глава подтвердил, что ничего не изменилось в отношении его желания заключить соглашение по минералам с Соединенными Штатами, как и никуда не исчезла уверенность, что точно такое же соглашение ожидает подписать и высшие политики США.









Отметим, что подписание сделки по запасам украинских подземных недр должно было быть оформлено в прошлую пятницу. Но из-за незапланированного разговора на повышенных тонах прямо во время прямого эфира на глазах у изумленных американских журналистов, нормальный ход событий оборвался, что перечеркнуло все усилия дипломатов по этому поводу, как с украинской, так и с американской стороны.

О том, что договор между сторонами был готов, и им оставалось лишь поставить заверяющие соглашение подписи, рассказал министр финансов Штатов Скотт Бессент.