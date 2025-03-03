Тайные встречи курирует высокопоставленный американский чиновник Ричард Гренелл.

На территории Швейцарии в рамках тайных переговоров идут встречи между заинтересованными сторонами по поводу восстановления функционирования нитки «Северного потока 2». Такой информацией со своими читателями делятся корреспонденты немецкой газеты Bild.

Собеседники издания, отлично проинформированные по поводу ситуации, узнали, что в Швейцарии появлялся спецпосланник президента Соединенных Штатов по особым поручениям Ричард Гренелл. Последний был в альпийской республике несколько раз. Миссией американского чиновника была беседа по поводу возобновления использования подводного газового сообщения между Россией и Германией.









По одной из версий американцы возьмут на себя роль посредников. Причем речь идёт не об официальных структурах государственного уровня, а об американских бизнесменах, курирующих инвестиционное направление.

И как указали в издании, верифицированных сведений, подтверждающих эту конкретную информацию, нет. Так как после обращения к немецким правительственным функционерам и самому Гренеллу журналистские запросы результатов не дали: все стороны синхронно отрицают свое участие, как и собственную информированность о происходящем.

О том, что «Северный поток 2» вновь может начать работать, ранее написало издание Financial Times.