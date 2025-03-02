Элемент интерфейса в почтовой рассылке с надписью «отписаться» может быть ссылкой на фишинговый сайт.

Элемент интерфейса в почтовой рассылке с надписью «отписаться» может быть ссылкой на фишинговый сайт. Такой информацией с корреспондентами «Ленты» поделились в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Глава Центра Сергей Кузьменко рассказал, что киберпреступники создают обманное сообщение под видом электронной рассылки, где кнопка «отписаться» от последующих писем представляет собой ссылку с вредоносным кодом, перенаправляющим на фишинговый ресурс.

Напомним, что в большинстве почтовых рассылок присутствует вариант отказаться от рассылки. Обычно, чтобы рассылка перестала действовать, нужно кликнуть на кнопку «отписаться» и пройти на сайт. Если это обычное письмо от обычных сайтов, то ничего плохого или опасного в нажатии на такую кнопку нет. Но если письмо от злоумышленников, то переход по ссылке опасен.









А так как мошенники постоянно совершенствуются, то часть почтовых сервисов могут не распознать в элементе интерфейса вредоносную задумку, из-за чего ваша цифровая безопасность находится под угрозой, если вы перешли по ссылке.

Как пояснил эксперт, современные почтовые сервисы умеют проверять тело письма на опасность, но это не всегда 100% защита. Поэтому нужно внимательно относиться к электронным письмам и их содержимому.