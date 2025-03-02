Принять участие в рамках командных компьютерных игр вместе с учителем является привилегией лишь для тех, кто регулярно посещает уроки и учится не ниже, чем на "четверки".

Отечественный учитель при помощи командной игры в шутер от первого лица Counter-Strike, MOBA Dota 2, королевской битвы Fortnite и командного танкового экшена World of Tanks принимает самостоятельные работы и контрольные. В реальной жизни преподаватель из Татарстана проводит уроки по русскому языку и российской\мировой литературе.

Речь идёт о Николае Проневе, занимающимся с учащимися старших классов в населённом пункте Иннополис.

Педагог старается сделать свой одним из самых желанных и любимых при помощи современных компьютерных игр.









В рамках проверочных действий, в процессе игры, если речь идёт о «Counter-Strike», атака на плент «Б» происходит, как подготавливающие действия при проходе длину, одномоментно с опросом по предмету. Тем самым знания проверяются в стрессовых для учеников ситуациях.

Тестирование тех кто помладше и не дотягивает до ученика старших классов, происходит во время игры в «World of Tanks », а те, кто учится в выпускных классах, сдают контрольные и самостоятельные, играя в «Counter-Strike» или «Dota 2».

Что интересно, участвовать в игровой сессии дозволено только ученикам, регулярно посещающим учебные уроки и отметившимся в предыдущей четверти итоговой оценкой выше тройки.