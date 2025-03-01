Немногим ранее Трамп заявлял, что "Мы подпишем соглашение по минералам сегодня".

Договор по редкоземельным металлам между США и Украиной так и не был заключен, хотя на то, что сегодняшние переговоры между Белым домом и украинским президентом точно состоятся, был убежден ранее Дональд Трамп. По данным канала Fox, сделка не состоялась из-за необычного поведения Зеленского. Не состоялась и тщательно планировавшаяся последующая конференция для прессы.

Отметим, о том что сделка движется к успеху, вчера заявлял действующий глава финансового ведомства Соединенных Штатов Скотт Бессент. По словам министра все пункты в сделке согласованы и осталось лишь заверить документ подписями. Большинство американских медиа считали, что старт договоры остается лишь скромной формальностью.

По итогу Трамп и вице-президент Вэнс сделали резкое заявление, назвав украинского президента неблагодарным, тем более всё это время официальный Вашингтон как мог, поддерживал Киев, отправляя на Украину финансовую, военную, гуманитарную и медицинскую помощь. В конце речи высшие должностные лица США подчеркнули, что у Зеленского очень слабая переговорная позиция.

Напомним предысторию сделки. В последнем месяце осени прошлого года издание The Washington Post проинформировало, что Украина уведомила Штаты, что оные будут распоряжаться украинскими подземными недрами, если США продолжит помогать Киеву в военном плане.

Дополним, что 2\3 редкоземельных запасов Украины находятся на землях ЛНР и ДНР, находящихся в составе РФ.

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А уже издание The New York Times резюмировало, что соглашение между государствами по редкоземельным элементам готова была ратифицировать бывшая президентская администрация США, предлагая более легкие условия чем у Трампа, но Зеленский всеми способами торпедировал тогдашние переговоры, мечтая о более приятных условиях с будущим президентом Североамериканского государства.

К этому месяцу переговоры интенсифицировались, когда Трамп в приказном порядке завил Киеву, что Соединенным Штатам нужны гарантии и возвращение полтриллиона долларов, которые США вложили в поддержку Украины. Зеленский выразил согласие, но с одним условием: Украина должна была тогда вступить в североатлантический альянс или получить от Запада гарантии безопасности, аналогичные членству в НАТО.